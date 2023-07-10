Семьи нефтехимиков торжественно отметили День семьи, любви и верности

«Семья — это священно»

В Нижнекамске в парке «Семья» тепло и очень душевно отметили один из самых красивых праздников — День семьи, любви и верности. Первая торжественная часть мероприятия прошла в 9:00 утра. Во время выездной регистрации узами брака себя связали 13 молодых пар, четверо из которых — семьи Нижнекамского предприятия СИБУРа.

— В нашем трудовом коллективе очень любят праздник День семьи, любви и верности. Мы всегда стараемся отметить его тепло, ярко и душевно. Этот праздник возвращает нас к истокам формирования семьи, воспитания детей, которые должны расти в любви, преданности, внимании и заботе. Сегодня четыре наши пары зарегистрировали свой брак. Это молодые нефтехимики, которые отлично трудятся на своих рабочих местах и создают новые семьи, — отметила председатель профсоюзной организации росхимпрофсоюза «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР поддерживает традиции, заложенные первыми поколениями работников «Нижнекамскнефтехима». Родители передают детям любовь к профессии и родному предприятию, а те, продолжая семейное дело, приходят на предприятие молодым специалистами.

Среди молодоженов — Валерия Прохорова и Даниил Богачев. На «Нижнекамскнефтехиме» новобрачные трудятся не первый год. Признаются, что познакомились еще в студенчестве, но решили, что создадут семью, когда крепко встанут на ноги.

— Мой жених, точнее теперь уже муж, работает на заводе Этилена. Познакомились мы еще студентами, вместе учились в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. А сегодня мы, наконец, стали мужем и женой. Даже не верится, что мечта исполнилась и это правда происходит со мной, — поделилась впечатлениями сразу после церемонии регистрации Валерия.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Еще одним важным событием в День семьи, любви и верности стало награждение пар — победителей конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Участие в нем приняли семьи, состоящие в браке более 30 лет и добившиеся успехов в воспитании детей, в трудовой деятельности и общественной жизни города.

— Сегодня очень торжественный день. Семья — это священно. Мы должны хранить тот огонь любви, который горит в наших сердцах. А как его сохранить? Мы должны хранить верность и быть искренними. В семье человек обретает счастье. Если мы хотим быть счастливыми, то мы должны сохранить свои семьи. Веками люди жили в сложных условиях, и семья для них была основой и опорой в жизни. Пусть в нашей жизни всегда будет любовь близких и поддержка, — обратился к присутствующим на празднике благочинный Нижнекамского округа протоиерей Александр Колчерин.

«Мама и папа для нас пример для подражания»

В этот день медаль «За любовь и верность» получили ветераны «Нижнекамскнефтехима» Хамит и Альфинур Садиковы. Награду нефтехимикам вручила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Она поблагодарила супружескую пару за положительный пример и отметила, что именно на такие семьи должно равняться молодое поколение нижнекамцев.



— Очень хочется, чтобы Нижнекамск был городом именно счастливых семей. Мы должны стремиться к этому. Семья, любовь, верность — это самые главные традиционные ценности, которые мы должны беречь, — сказала Марина Камелина.

Садиковы прожили в счастливом браке 43 года. За это время воспитали троих детей, помогают растить пятерых внуков. Познакомились будущие молодожены на «Нижнекамскнефтехиме». Работали в одном цехе: он — в операторной, она — в лаборатории.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы часто пересекались по работе, потом поняли, что не можем жить друг без друга. Она тихая, аккуратная, как я люблю, — рассказывает Хамит Халитович. — Тогда мы всей сменой гуляли, ходили на природу, в гости. На первое свидание я пригласил ее в кино: на фильм «Москва слезам не верит.

— А по-моему, это был «Служебный роман», — смеется супруга. — Мы до сих пор не можем сойтись в едином мнении.

Поженились через 9 месяцев после знакомства. Свадьба была в родительском доме жениха, на высоком берегу Камы в Мамадыше. И вот, спустя 43 года, в семье Садиковых по-прежнему царят любовь и взаимопонимание.

— Главный секрет нашей совместной супружеской жизни — это взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь. Даже если мы и ругаемся, то обиды друг на друга не держим, сразу забываем о плохом, — говорит Альфинур Галишакртовна.

Хамит Халитович признается, что с детства мечтал связать жизнь с нефтехимией. Так и получилось, 38 лет он проработал на заводе по производству этилена «Нижнекамскнефтехима». Начинал начальником смены. Вырос до заместителя директора завода.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

При участии Хамита Садикова проходила модернизация оборудования завода по производству этилена, строительство двух новых печей пиролиза. Внедрение позволило сократить потребление топливного газа и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Тогда он был заместителем директора по модернизации и реконструкции завода этилена. Хамит Халитович занимался закупкой оборудования, курировал монтаж и общие строительные работы. Участвовал и в разработке «Установки редукционно-охлаждающих устройств на печах пиролиза с целью получения дополнительной тепловой энергии».

Альфинур Галишакртовна, супруга Хамита Халитовича, принимала участие во внедрении и освоении нового оборудования, которое меняли от аналогового до цифрового. При ней предприятие перешло на высокоточные «космические» технологии. Она была надежным наставником, передавала свой опыт молодым лаборантам.

— Где бы ты ни был, чем бы ни занимался, семья — твоя главная сила, твоя защита, твой фундамент. И сейчас, когда все собираются у нас на даче, рядом с любимой супругой, в окружении заботливых детей и внуков, я понимаю, что не зря прожил жизнь, — объясняет Хамит Халитович.

Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе. А их нефтехимическое трудовое дело продолжает жить.

Достойными представителями династии стали дети Хамита Халитовича и Альфинур Галишакртовны. После окончания НХТИ, они пришли на «Нижнекамскнефтехим» и продолжили дело своих родителей. Общий трудовой стаж семьи Садыковых на «Нижнекамскнефтехиме» насчитывает около 200 лет.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сын Айрат уже 10 лет работает аппаратчиком в том же цехе на заводе Этилена, где начинал свою профессиональную карьеру отец. Дочь Альфия, уже 19 лет работает бухгалтером на предприятии.

— Мы очень благодарны своим родителей за ту любовь, доброту и ласку, которую они дарили нам на протяжении всей жизни. Мама и папа для нас пример для подражания. Мы их очень любим и гордимся ими, — не скрывая эмоции, говорит дочь Миляуша Сагбиева.

— Мама и папа для нас — это и поддержка, и взаимоуважение, и любовь. Они всему нас научили, а мы сейчас передаем эти знания своим детям, — поддерживает ее сестра Альфия Шайдуллина.

За многолетний добросовестный труд и достойный вклад в развитие «Нижнекамскнефтехима» Хамит Садиков награжден почетными грамотами «НКНХ» и Министерства энергетики РФ, Медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет Профсоюзам России». Является заслуженным химиком РТ и ветераном «НКНХ».

Альфинур Садикова обладает знаками «Победитель социалистического соревнования 1979 года» и «Победитель социалистического соревнования 1980 года», благодарностью «Нижнекамскнефтехима», а также почетным званием «Ветеран труда» «Нижнекамскнефтехима».

А 8 июля 2023 года Хамит и Альфинур Садиковы, став победителями конкурса «Семья — гордость Нижнекамска», получили общую награду — «За любовь и верность».

Лилия Егорова, фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»