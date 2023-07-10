Семьи нефтехимиков торжественно отметили День семьи, любви и верности
«Семья — это священно»
В Нижнекамске в парке «Семья» тепло и очень душевно отметили один из самых красивых праздников — День семьи, любви и верности. Первая торжественная часть мероприятия прошла в 9:00 утра. Во время выездной регистрации узами брака себя связали 13 молодых пар, четверо из которых — семьи Нижнекамского предприятия СИБУРа.
— В нашем трудовом коллективе очень любят праздник День семьи, любви и верности. Мы всегда стараемся отметить его тепло, ярко и душевно. Этот праздник возвращает нас к истокам формирования семьи, воспитания детей, которые должны расти в любви, преданности, внимании и заботе. Сегодня четыре наши пары зарегистрировали свой брак. Это молодые нефтехимики, которые отлично трудятся на своих рабочих местах и создают новые семьи, — отметила председатель профсоюзной организации росхимпрофсоюза «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.
СИБУР поддерживает традиции, заложенные первыми поколениями работников «Нижнекамскнефтехима». Родители передают детям любовь к профессии и родному предприятию, а те, продолжая семейное дело, приходят на предприятие молодым специалистами.
Среди молодоженов — Валерия Прохорова и Даниил Богачев. На «Нижнекамскнефтехиме» новобрачные трудятся не первый год. Признаются, что познакомились еще в студенчестве, но решили, что создадут семью, когда крепко встанут на ноги.
— Мой жених, точнее теперь уже муж, работает на заводе Этилена. Познакомились мы еще студентами, вместе учились в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. А сегодня мы, наконец, стали мужем и женой. Даже не верится, что мечта исполнилась и это правда происходит со мной, — поделилась впечатлениями сразу после церемонии регистрации Валерия.
Еще одним важным событием в День семьи, любви и верности стало награждение пар — победителей конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Участие в нем приняли семьи, состоящие в браке более 30 лет и добившиеся успехов в воспитании детей, в трудовой деятельности и общественной жизни города.
— Сегодня очень торжественный день. Семья — это священно. Мы должны хранить тот огонь любви, который горит в наших сердцах. А как его сохранить? Мы должны хранить верность и быть искренними. В семье человек обретает счастье. Если мы хотим быть счастливыми, то мы должны сохранить свои семьи. Веками люди жили в сложных условиях, и семья для них была основой и опорой в жизни. Пусть в нашей жизни всегда будет любовь близких и поддержка, — обратился к присутствующим на празднике благочинный Нижнекамского округа протоиерей Александр Колчерин.
«Мама и папа для нас пример для подражания»
В этот день медаль «За любовь и верность» получили ветераны «Нижнекамскнефтехима» Хамит и Альфинур Садиковы. Награду нефтехимикам вручила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Она поблагодарила супружескую пару за положительный пример и отметила, что именно на такие семьи должно равняться молодое поколение нижнекамцев.
— Очень хочется, чтобы Нижнекамск был городом именно счастливых семей. Мы должны стремиться к этому. Семья, любовь, верность — это самые главные традиционные ценности, которые мы должны беречь, — сказала Марина Камелина.
Садиковы прожили в счастливом браке 43 года. За это время воспитали троих детей, помогают растить пятерых внуков. Познакомились будущие молодожены на «Нижнекамскнефтехиме». Работали в одном цехе: он — в операторной, она — в лаборатории.
— Мы часто пересекались по работе, потом поняли, что не можем жить друг без друга. Она тихая, аккуратная, как я люблю, — рассказывает Хамит Халитович. — Тогда мы всей сменой гуляли, ходили на природу, в гости. На первое свидание я пригласил ее в кино: на фильм «Москва слезам не верит.
— А по-моему, это был «Служебный роман», — смеется супруга. — Мы до сих пор не можем сойтись в едином мнении.
Поженились через 9 месяцев после знакомства. Свадьба была в родительском доме жениха, на высоком берегу Камы в Мамадыше. И вот, спустя 43 года, в семье Садиковых по-прежнему царят любовь и взаимопонимание.
— Главный секрет нашей совместной супружеской жизни — это взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь. Даже если мы и ругаемся, то обиды друг на друга не держим, сразу забываем о плохом, — говорит Альфинур Галишакртовна.
Хамит Халитович признается, что с детства мечтал связать жизнь с нефтехимией. Так и получилось, 38 лет он проработал на заводе по производству этилена «Нижнекамскнефтехима». Начинал начальником смены. Вырос до заместителя директора завода.
При участии Хамита Садикова проходила модернизация оборудования завода по производству этилена, строительство двух новых печей пиролиза. Внедрение позволило сократить потребление топливного газа и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Тогда он был заместителем директора по модернизации и реконструкции завода этилена. Хамит Халитович занимался закупкой оборудования, курировал монтаж и общие строительные работы. Участвовал и в разработке «Установки редукционно-охлаждающих устройств на печах пиролиза с целью получения дополнительной тепловой энергии».
Альфинур Галишакртовна, супруга Хамита Халитовича, принимала участие во внедрении и освоении нового оборудования, которое меняли от аналогового до цифрового. При ней предприятие перешло на высокоточные «космические» технологии. Она была надежным наставником, передавала свой опыт молодым лаборантам.
— Где бы ты ни был, чем бы ни занимался, семья — твоя главная сила, твоя защита, твой фундамент. И сейчас, когда все собираются у нас на даче, рядом с любимой супругой, в окружении заботливых детей и внуков, я понимаю, что не зря прожил жизнь, — объясняет Хамит Халитович.
Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе. А их нефтехимическое трудовое дело продолжает жить.
Достойными представителями династии стали дети Хамита Халитовича и Альфинур Галишакртовны. После окончания НХТИ, они пришли на «Нижнекамскнефтехим» и продолжили дело своих родителей. Общий трудовой стаж семьи Садыковых на «Нижнекамскнефтехиме» насчитывает около 200 лет.
Сын Айрат уже 10 лет работает аппаратчиком в том же цехе на заводе Этилена, где начинал свою профессиональную карьеру отец. Дочь Альфия, уже 19 лет работает бухгалтером на предприятии.
— Мы очень благодарны своим родителей за ту любовь, доброту и ласку, которую они дарили нам на протяжении всей жизни. Мама и папа для нас пример для подражания. Мы их очень любим и гордимся ими, — не скрывая эмоции, говорит дочь Миляуша Сагбиева.
— Мама и папа для нас — это и поддержка, и взаимоуважение, и любовь. Они всему нас научили, а мы сейчас передаем эти знания своим детям, — поддерживает ее сестра Альфия Шайдуллина.
За многолетний добросовестный труд и достойный вклад в развитие «Нижнекамскнефтехима» Хамит Садиков награжден почетными грамотами «НКНХ» и Министерства энергетики РФ, Медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет Профсоюзам России». Является заслуженным химиком РТ и ветераном «НКНХ».
Альфинур Садикова обладает знаками «Победитель социалистического соревнования 1979 года» и «Победитель социалистического соревнования 1980 года», благодарностью «Нижнекамскнефтехима», а также почетным званием «Ветеран труда» «Нижнекамскнефтехима».
А 8 июля 2023 года Хамит и Альфинур Садиковы, став победителями конкурса «Семья — гордость Нижнекамска», получили общую награду — «За любовь и верность».
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