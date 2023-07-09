В Нижегородской области заложили первый камень в основание строительства Ярмарочной мечети

В воскресенье, 9 июля, в Нижегородской области стартовало возрождение Ярмарочной мечети на улице Марата — практически на его историческом месте. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

— Сегодня вместе с председателем Духовного управления мусульман РФ муфтием шейхом Равилем Гайнутдином заложили камень в основание строительства Нижегородской Ярмарочной мечети на улице Марата, — рассказал Никитин.

По его словам, храм располагался на территории ярмарки с 1817 по 1930 годы у Бетанкурского канала. Одну из первых каменных мечетей в стране строили по указу императора Николая I на средства казны.

Идея воссоздать мечеть принадлежит Духовному управлению мусульман Нижегородской области, реализует проект — Духовное управление мусульман России.

— Благодарю за поддержку проекта Равиля Гайнутдина, вице-премьера и председателя оргкомитета по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Марата Хуснуллина, а также раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова! — заявил Никитин.

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Илина Хакимова