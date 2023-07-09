Правительство России компенсирует часть расходов страховым компаниям в новых регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России компенсирует часть расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление подписал премьер страны Михаил Мишустин.



— Решение позволит установить для жителей новых регионов общероссийские страховые тарифы и привлечь больше страховых компаний к работе на этих территориях, — подчеркивается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, льготная ипотека для новых регионов по ставке не более 2% годовых была запущена в 2023 году. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 10%.

В пресс-службе уточнили, что документ постановления будет опубликован позже.

На этой неделе Мишустин подписал постановление, согласно которому максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе «Сельская ипотека».



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Илина Хакимова