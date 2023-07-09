В Узбекистане признали состоявшимися досрочные президентские выборы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром в Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента республики. Голосование проходит на 10 784 избирательных участках в стране, чуть позже они открылись и в 56 участках в 39 зарубежных странах, сообщает ТАСС.

К 10:00 мск явка составила 33,54%, превысив порог, необходимый для признания их состоявшимися (33%).

Всего по стране к 10:00 мск уже проголосовали порядка 6 млн 464 тыс. избирателей, добавил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров.

Генсекретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от стран Содружества и посетивший избирательный участок №362, расположенный в здании Государственной консерватории Узбекистана в Ташкенте, заявил, что граждане активно голосуют.



По его словам, никаких замечаний и жалоб на процесс голосования не поступало.

По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.



В Татарстане голосование на досрочных выборах президента Узбекистана охватило более 30 муниципалитетов, об этом в июне сообщал Генеральный консул государства в Казани Фариддин Насриев.

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Илина Хакимова