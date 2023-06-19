Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут в 30 районах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане голосование на досрочных выборах президента Узбекистана охватит более 30 муниципалитетов. Об этом сообщил Генеральный консул государства в Казани Фариддин Насриев.



— В Татарстане досрочное голосование охватит более 30 муниципальных районов. Мы будем в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске и во множестве других городов республики, где работают, обучаются и живут наши граждане, — рассказал он.

Графики визитов в районы Татарстана уже определены. На данный момент ведется информирование граждан Узбекистана, проживающих там.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Площадка для голосования будет работать и в Казани на базе Генерального консульства Узбекистана. Также их откроют во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля 2023 года. Необходимость их проведения, как рассказал Фариддин Насриев, обусловлена тем, что после принятия новой Конституции государства реформируются все звенья государственной власти, меняются отношения и баланс между ними, перед ними поставлены новые социальные, экономические задачи, народ ждет чрезвычайно важных и актуальных реформ во всех сферах и так далее.



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Татьяна Демина