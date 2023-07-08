В Татарстане строительство 11 школ выполнено на 85%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане продолжается строительство в сфере образования. Так, на сегодняшний день работы по возведению 11 школ на территории республики выполнены на 85%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Вместе с этим ведутся работы по строительству двух детских садов. Готовность одного переходящего дошкольного образовательного учреждения оценивается в 80%. По второму детсаду работы выполнены на 35%.

Кроме того, в рамках республиканских программ ведется строительство четырех крытых футбольных манежей, четырех универсальных спортивных площадок и шести детских оздоровительных лагерей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, власти Татарстана направят на строительство двух школ в Казани более 1 млрд рублей. Общая вместимость двух учебных учреждений составит 1 444 школьника. При этом полностью завершить работы по госконтрактам планируется до 1 декабря текущего года.

Одним из объектов стала школа на 220 мест в 59-м квартале города. Работы в этом учреждении будут проходить в рамках второго этапа, который включает в себя проведение всех необходимых инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплоснабжение, вентиляция, электроосвещение и другое. На выполнение работ планируется потратить 208,5 млн рублей.

Что касается второго объекта, то его масштабы будут значительнее — это школа на 1 224 места по улице Сибгата Хакима. Стоимость работ в этом учреждении оценивается в 867,6 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить внутреннюю отделку, а также установить лифт, системы отопления и вентиляции.



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Максим Кокунин