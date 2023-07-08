В Шебекине приостановили возвращение жителей после ночного обстрела со стороны Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановление Шебекина и возвращение в город жителей приостановлено в связи с ночным обстрелом со стороны ВСУ. Об в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— После ночных событий в Шебекине приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться, — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что в ночь с пятницы на субботу ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, где начался пожар.

Напомним, жителей Шебекина эвакуировали в связи с участившимся обстрелами ВСУ. Так, например, в начале июня только за сутки по Шебекинскому городскому округу украинскими войсками был выпущен 371 боеприпас, пострадали восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.



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Максим Кокунин