Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, стороны провели в пятницу переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Их встреча шла более 2,5 часа.

По словам турецкого лидера, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет: «Наше искреннее желание — чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия», — отметил он.

Вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украину не примут в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. По словам Салливана, Киеву «все еще необходимы реформы», чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым к кандидатам на вступление в альянс.

Помощник президента США по нацбезопасности добавил, что Америка и другие страны НАТО «будут обсуждать, какие шаги нужны» для членства Украины в Североатлантическом альянсе.



Вопрос о вступлении Украины в НАТО решится только после окончания вооруженного конфликта, говорил еще в июне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин