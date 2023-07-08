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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

09:10, 08.07.2023
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, стороны провели в пятницу переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Их встреча шла более 2,5 часа.

По словам турецкого лидера, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет: «Наше искреннее желание — чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия», — отметил он.

Вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украину не примут в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. По словам Салливана, Киеву «все еще необходимы реформы», чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым к кандидатам на вступление в альянс.

Помощник президента США по нацбезопасности добавил, что Америка и другие страны НАТО «будут обсуждать, какие шаги нужны» для членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО решится только после окончания вооруженного конфликта, говорил еще в июне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

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Максим Кокунин
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