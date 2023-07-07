Белый дом: Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Украину не примут в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



По словам Салливана, Киеву «все еще необходимы реформы», чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым к кандидатам на вступление в альянс.

Помощник президента США по нацбезопасности добавил, что Америка и другие страны НАТО «будут обсуждать какие шаги нужны» для членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН). Первое заседание должно состояться в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Запланировано вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Маргарита Головатенко