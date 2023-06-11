МИД Италии: вопрос о вступлении Украины в НАТО решится после окончания конфликта

Вопрос о вступлении Украины в НАТО решится только после окончания вооруженного конфликта, об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.

— Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины <…> Между тем мы идем к постоянному совету НАТО-Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения, — подчеркнул министр.

Таяни должен отправиться с визитом в США в воскресенье. Он выразил мнение, что визит «станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса».

— Мы надеемся, что это наступление (Украины) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение, — приводит «РИА Новости» слова Таяни.

Отвечая на вопрос об итальянской помощи Украине, глава МИД сказал, что Рим «делает то, что необходимо»:

— Мы не отправляем F-16 просто потому, что их у нас нет, и по той же причине мы не можем проводить летную подготовку на этих самолетах. Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы, — указал Таяни.

Он также отметил, что Италия содействует вступлению Украины в ЕС.

Напомним, общая поддержка Украине со стороны стран — членов НАТО превысила €150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве месяц назад. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России.



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Илина Хакимова