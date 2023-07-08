Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Он опубликовал видеоролик, посвященный этому празднику в своем официальном Telegram-канале.

— Храните тепло, душевность и понимание в ваших отношениях! Гаиләләрегез нык һәм бәхетле булсын! (Пусть ваши семьи будут крепкими, — перевод с татарского), — говорится в его сообщении.

Напомним, в День семьи, любви и верности в Татарстане планируют пожениться свыше 600 пар.

— На 7 и 8 июля подано более 650 заявлений о заключении семейного союза — это на треть больше, чем в прошлом году, — рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина республики Гульшат Нигматуллина.



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Максим Кокунин