Только у 39% россиян сокращённый рабочий день по пятницам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство россиян работают в пятницу полный рабочий день, об этом узнал сервис «Авито Работа», проведя исследование среди 10 тысяч респондентов (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, у 60% работающих по графику 5/2 россиян (34% опрошенных) пятница — стандартный по продолжительности рабочий день.

В разбивке по городам так чаще всего отвечали жители Красноярска (83%), а реже всего — москвичи (49%).

Фото: скриншот исследования от realnoevremya.ru

Только 39% опрошенных заявили, что освобождаются в пятницу раньше, чем в другие будние дни.

Исследование также показало, что за город на weekend выезжает треть (32%) россиян. Большинство респондентов (62%) посвящают выходные домашним делам, чаще всего так отвечали жители Уфы (74%), а реже всего — Самары (57%).

Часть опрошенных (14%) отметили, что подрабатывают по выходным. Особенно популярен такой ответ среди жителей Казани (26%).

Сегодня у каждого четвертого казанца есть подработка. Чаще всего жители Казани подрабатывают открыто, не скрывая этого на основной работе. Около 25% казанцев, помимо основной работы, имеют еще работу по совместительству.



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Илина Хакимова