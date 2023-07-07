Дмитрий Патрушев заявил о снижении рентабельности производства зерновых в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рентабельность производства зерновых в результате рекордного урожая 2022 года упала, но увеличивать госинтервенции не планируется. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев во время выступления на пленарном заседании Всероссийского дня поля в Татарстане.

— Рентабельность зерновых упала... 3 млн тонн зерна закуплено в рамках интервенций. Кто-то говорит, мало. Но, думаю, достаточно, — заявил он.

По его словам, для укрепления сбыта зерновых направлено 11,3 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок. На 40 млрд рублей оказана прямая поддержка тем, что занимается выращиванием зерна.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Годом ранее урожай составил 121,4 млн тонн, включая 76,1 млн тонн пшеницы.

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Луиза Игнатьева