Количество проверок бизнеса в Татарстане сократилось в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане количество проверок, проведенных республиканскими органами контроля, в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 1,4 раза или на 28%. Такую статистику озвучили в Министерстве экономики региона.

За первые шесть месяцев прошлого года в Татарстане провели 1 950 проверок. За январь-июнь этого году их было 1 404.

В Минэкономики республики напомнили, что в проводить внеплановые проверки бизнеса можно только на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Профилактических визитов за этот год выполнено в 2,3 раза больше, чем проверок.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в конце прошлого года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы проводят проверки на основании специальных индикаторов.Н



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Айрат Назипов