В Казани в 2022 году зафиксировали естественный прирост населения после его убыли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани по итогам 2022 года зафиксировали естественный прирост населения — 785 человек. Годом ранее в городе зарегистрировали убыль в 2 415 граждан.

За прошлый год в столице Татарстана родилось 13 977 человек. Это на 1 833 ребенка меньше, чем в 2021-м (15 810).

Умерли в Казани за 2022 год 13 192 человека. Смертность в городе по сравнению с предыдущим годом сократилась на 5 тысяч случаев — в 2021-м ушли из жизни 18 225 горожан, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за 2022 год население Казани выросло на 55 512 человек. Согласно официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, на 1 января 2023 года в городе проживало 1 314 685 человек.

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Татьяна Демина