Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 1,32 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам января — мая 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 1,32 трлн рублей. В сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 17,8%.

Майский оборот оптовой торговли в Татарстане оценивается в 288 млрд рублей. Он вырос по сравнению с последним месяцем весны прошлого года в сопоставимых ценах на 34,4%.

На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 34,3% оборота оптовой торговли, сообщает Татарстанстат.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае 2023 года в республике оборот оптовой торговли почти на три четверти — на 71,1% — формировался организациями оптовой торговли. Для них он составил 204,9 млрд рублей, увеличившись на 31,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



Напомним, оборот розничной торговли в Татарстане за январь — май 2023 года составил 520,3 млрд рублей. Он увеличился на 5,2% и стал самым большим среди регионов Приволжского федерального округа.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина