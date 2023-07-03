Татарстан лидирует в ПФО по обороту розничной торговли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — май 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 520,3 млрд рублей. Он стал самым большим среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с январем — маем прошлого года оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5,2%. Показатель увеличился во всех регионах ПФО.

На втором месте по обороту розничной торговли в Приволжском федеральном округе — Башкирия: 471,3 млрд рублей, что на 1,1% больше, чем в январе — мае прошлого года. Топ-3 замыкает Нижегородская область с показателем 417,3 млрд рублей, увеличившимся на 2,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в 14 регионах Приволжского федерального округа оборот розничной торговли в январе — мае этого года составил 3,12 трлн рублей. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%.

Напомним, в апреле оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 12,7%. Он составлял 106 млрд рублей.

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Татьяна Демина