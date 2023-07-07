В Татарстане временно закроют движение на трассе М-7 «Волга» — Иннополис

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С 10 июля 2023 года в Татарстане временно закроют движение по дороге М-7 «Волга» — Иннополис (съезд с М-7 на 771+510 км). Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», такое решение было принято в связи со строительством двухуровневой транспортной развязки на участке реконструкции км 761 — км 771 М-7.

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков. Участникам движения рекомендуется воспользоваться маршрутом: съезд с М-7 «Волга» на км 768+860 на автодорогу регионального значения М-7 «Волга» — Веденская Слобода, — говорится в сообщении.

Транспортную развязку по типу «клеверный лист» возводят на 771-м км трассы М-7 «Волга» в рамках реконструкции 10-километрового участка возле Иннополиса. По задумке, развязка должна помочь распределить транспортные потоки и обеспечить беспрепятственный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сайта vtk.rosavtodor.gov.ru

Напомним, в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана на участках с 786 по 794 км и с 814 по 824 км трассы М-7 ограничили скорость движения до 50 км/ч. Эта мера была необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период ремонтных работ.

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Айрат Назипов