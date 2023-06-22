На двух участках трассы М-7 под Казанью ограничили скорость движения до 50 км/ч

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана на участках с 786 по 794 км и с 814 по 824 км трассы М-7 ограничена скорость движения до 50 км/ч. Как сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на этих участках сужена проезжая часть.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период ремонтных работ, рассказали в пресс-службе.

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. А также заблаговременно выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений для исключения заторов на участках трассы М-7, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Этой ночью возле села Татарское Бурнашево в Верхнеуслонском районе Татарстана из-за ремонта на один час закрыли движение по трассе М-7. На указанном участке трассы строят надземный пешеходный переход. Его планируют ввести в эксплуатацию в ноябре следующего года.



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Айрат Назипов