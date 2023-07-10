Сабинский район Татарстана принял программу развития молодежной политики до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сабинский район Татарстана утвердил муниципальную программу развития молодежной политики. Она рассчитана на 2023 — 2030 годы.

Программа нацелена на реализацию государственной молодежной политики в Сабинском районе Татарстане. В ее задачи входит создание необходимых условий для организации отдыха несовершеннолетних, повышение оздоровительного эффекта, а также условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи.

В программу включены три подпрограммы — «Организация отдыха детей и молодежи», их оздоровления и занятости», «Сельская молодежь Сабинского района» и «Молодежь Сабинского района». Все они рассчитана на реализацию в 2023-2030 годах.

На реализацию программы намерены потратить 93,5 млн рублей, из которых 35,686 млн — в этом году. На следующий год предусмотрено 28,9 млн, а на 2025-й — 28,95 млн. На последующие годы финансирование не запланировано.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Финансирование обеспечат из бюджета Татарстана и Сабинского района Татарстана. Так, из республиканской казны в общей сложности выделят 30 млн рублей, из которых 10,2 млн — в этом году.

Реализация программы к 2030 году должна позволить достичь увеличения количества детей и молодежи организованными формами отдыха до 36% в общем числе детей 7-18 лет, а также числа молодых людей, посещающих учреждения молодежной политики на постоянной основе.

Напомним, в июне министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков перечислил муниципалитеты, которые принимают активное участие в реализации молодежной политики. Это Мамадышский, Пестречинский, Высокогорский и Нижнекамский районы, а также Набережные Челны



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Татьяна Демина