В центре Казани может появиться кафе в стиле приусадебных террас на рубеже XIX—XX веков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

В центре Казани, в доме купца Чукашева по ул. Горького, может появиться летнее кафе в историческом стиле — как аналог приусадебных террас на рубеже XIX—XX веков. Бизнесом заинтересовалась основательница Deva Monoi, сети казанских оздоровительных центров и салонов красоты, Залина Мурадимова.

Проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Авторы указывают, что «размещение и обустройство на территории объекта сезонных (летних) элементов конструкций террасы (летнего кафе) <...> даст возможность продемонстрировать жителям и гостям города Казани дворовую часть усадьбы дома Чукашева, в настоящее время спрятанную во дворе».

Как указано в акте ГИКЭ, при создании проекта обустройства летнего кафе за основу взяли фотографии аналогов исторических дворовых территорий городских усадеб Казани, имевших некапитальные террасы и дворовые постройки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru предпринимателем

Уточняется, что так как кафе собираются построить в границах исторического центра Казани, а также в охранных зонах объектов культурного наследия — дома Чукашева и усадьбы Сандецкого, проект изучили на предмет обеспечения сохранности этих памятников.

Эксперт пришла к выводу, что предлагаемые решения исторически обоснованы и не нарушат особенностей ОКН.

Известно, что территориально кафе будет разделено на две зоны. В первой, со стороны восточного фасада здания перед центральным входом, расположится некапитальная открытая деревянная терраса. Во второй появится модернизированный павильон контейнерного типа, который будут использовать в качестве летнего кафе без кухни, а также для защиты центрального входа от солнца и осадков. Подробности читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова