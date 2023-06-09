В Челнах задержали водителя из Санкт-Петербурга, перевозившего 4 кг наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах задержали 23-летнего водителя иномарки из Санкт-Петербурга, который перевозил около 4 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



Инспекторы остановили машину для проверки документов. Поведение молодого человека показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным. Ему предложили добровольно выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, если таковые имеются. Молодой человек указал на багажник. Инспекторы достали из-под обшивки четыре обмотанных желтой изолентой полимерных пакета, в которых был синтетический наркотик — PVP.

Петербуржец рассказал, что месяц назад ему предложили работу — в одном из мессенджеров ему написали, что требуются курьеры по перевозке наркотиков, на что он согласился. Наниматель предложил перевезти партию «синтетики» из Псковской области в Новосибирск. Молодой человек получил координаты в Псковской области, где забрал четыре брикета с запрещенным веществом, спрятал их в автомобиле и направился в пункт назначения.

Водитель был не один — в салоне была его девушка. Она рассказала, что не знала о преступных намерениях своего молодого человека и поехала с ним в Новосибирск за компанию с целью прогулки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 5 ст. 228. 1 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня в Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга, у которого нашли почти 5 кг наркотиков.

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Маргарита Головатенко