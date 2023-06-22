Экономист назвал причины роста цен в ресторанах

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Цены в российских ресторанах повысились по объективным причинам: санкционные ограничения и логистика. Об этом сообщил экономист, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

По его словам, рост цен в среднем составил 35%. Больше всего подорожали морепродукты, оливковое масло, соусы, консервы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт добавил, что в среднем рестораторы повышают цены раз в 2—3 месяца при условии роста закупочных цен и раз в полгода при условии роста цен умеренными темпами.

— Инфляцию здесь никто не отменял, — цитирует его Daily Moscow.

За первые три месяца 2023 года оборот общепита в Татарстане вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось, уверяют эксперты. С чем связан «ресторанный бум» и не является ли этот рост всего лишь статистической погрешностью — в материале «Реального времени.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева