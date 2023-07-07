В Казани количество вакансий за первое полугодие увеличилось на 85%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани общее количество вакансий за первое полугодие увеличилось на 85% в сравнении с предыдущим. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

По словам экспертов, в летние месяцы 2023 года сохранилась линейная динамика количества вакансий. От года к году рост составил 153%.

Самыми популярными категориями по количеству вакансий в столице Татарстана оказались: такси, чей прирост в первом полугодии составил 252%, курьерская доставка — 216%, а также консультирование — 114%. Также в топе оказались продажи (+67%), маркетинг и реклама (66%), логистика (+63%) и производство (+61%).

Повышение активности работодателей подтверждается ростом зарплат за первое полугодие. В среднем по Казани он составил 9% и достиг отметки 53 440 рублей, однако в разных категориях этот процесс шел с разной скоростью. Так, например, в сфере страхования прирост составил 37%, а размер зарплаты — 50 963 рубля. То же касается домашнего персонала (+20%) — 37 099 рублей, консультирования (+16%) — 45 919 рублей, ЖКХ (+15%) — 39 695 рублей и PR (+13%) — 49 463 рубля.

Почти не изменились размеры заработных плат в сферах продаж, бухгалтерии и образования.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Казани чаще всего говорят о любви к своей работе учителя, главные бухгалтеры и врачи, реже всего — продавцы, операторы кол-центра и кладовщики.

Среди учителей, главных бухгалтеров и врачей в теплых чувствах к своему делу признаются 75%, 74% и 71% соответственно.

В пятерку профессий, представители которых искренне любят свою работу, вошли также экономисты (70%), программисты и дизайнеры (по 67%).

Вместе с этим в Казани увеличилось в 2,5 раза общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте. В рейтинге по увеличению количества таких вакансий столица Татарстана заняла второе место, уступив лишь Москве.



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Максим Кокунин