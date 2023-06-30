Чаще всего в любви к работе в Казани признаются учителя, главные бухгалтеры и врачи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани чаще всего свою работу любят учителя, главные бухгалтеры и врачи, реже всего — продавцы, операторы кол-центра и кладовщики, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob.

Среди учителей, главных бухгалтеров и врачей в теплых чувствах к своему делу признаются 75%, 74% и 71% соответственно.

В пятерку профессий, представители которых искренне любят свою работу, вошли также экономисты (70%), программисты и дизайнеры (по 67%).

Фото: realnoevremya.ru

А вот реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (25%), операторы кол-центра (33%) и кладовщики (34%).

Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры (39%) и охранники (45%).



В Казани общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте, за год увеличилось в 2,5 раза. В рейтинге по увеличению количества таких вакансий столица Татарстана заняла второе место, уступив лишь Москве.



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Илина Хакимова