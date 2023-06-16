Казань заняла второе место по количеству вакансий с переобучением на месте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте, за год увеличилось в 2,5 раза. В рейтинге по увеличению количества таких вакансий столица Татарстана заняла второе место, уступив лишь Москве. Такое исследование провели эксперты «Авито Работа» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

При этом на 14% вырос средний по Казани уровень предлагаемых зарплат для таких вакансий. Если весной прошлого года он составлял 44,6 тысячи рублей, то сейчас работодатели готовы платить 51,2 тысячи.

— Больше всего таких возможностей предоставляют топ-менеджерам, а также специалистам в консалтинге и банковской сфере. Готовность соискателей учиться новому, открывать для себя принципиально новые сферы деятельности — залог успешной карьеры. Эти тектонические процессы на рынке труда далеки от завершения, — отметил директор по развитию серия «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он добавил, что перестройка спроса и предложения, а также поиск новых путей взаимодействия между работодателями и соискателями «будут продолжаться еще достаточно долго». На это потребуются годы, но в итоге такое обновление пойдет на пользу всем, считает Пучков.

В августе прошлого года безработных казанцев обучили ландшафтному дизайну и дизайну интерьера. На их дополнительное профессиональное образование выделили 1,7 миллиона рублей.



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Айрат Назипов