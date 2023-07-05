В Казани от Вишневского до «Миллениума» из-за аварий образовалась пробка длиной более 2 км

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани от ул. Вишневского до моста «Миллениум» из-за аварий растянулась пробка длиной более чем 2 км, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

На участке от остановки общественного транспорта «Мост Миллениум» до самого моста отмечены четыре аварии.

Пробка протяженностью 2 км наблюдается от ул. Вишневского по ул. Николая Ершова до ул. Патриса Лумумбы: пользователи отметили четыре аварии, в том числе на участках по ул. Гвардейской, возле остановки «Патриса Лумумбы» и на пересечении с ул. Альберта Камалеева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Красным цветом на картах отмечены дороги в центре Казани: на ул. Большой Красной, ул. Карла Маркса, ул. Ташаяк, ул. Саид-Галеева, ул. Пушкина, ул. Марселя Салимжанова. В городе наблюдаются пробки в 7 баллов.

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Маргарита Головатенко