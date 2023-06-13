В Татарстане для купания открыты 45 пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане по состоянию на 13 июня для купания открыты 45 пляжей, тогда как задекларированы 54. Из них 41 муниципальный пляж, шесть на территории баз отдыха, три на территории детских оздоровительных лагерей, еще по два — на территории санаториев и территории студенческих лагерей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Из функционирующих сейчас пляжей работают: 35 муниципальных пляжей, два на территории санаториев, шесть на территории баз отдыха, по одному — на территории студенческого лагеря и на территории детского оздоровительного лагеря:

г. Казань пляж «оз. Комсомольское»; г. Казань пляж «озеро Большое Лебяжье»; г. Казань пляж «Нижнее Заречье»; г. Казань пляж «оз. Глубокое»; г. Набережные Челны, городской пляж; г. Набережные Челны, пляж «Су анасы»; г. Набережные Челны, Добрый ветер; Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»; Нижнекамский, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»; Мамадышский, г. Мамадыш р. Вятка, возле горы Пузанка; Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»; Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма; Чистопольский, пляж на городской набережной; Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «Городское озеро»; Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «озеро Нижнее»; Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»; Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама; Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча; Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино; Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова; Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»; Зеленодольский, р. Волга, Городской пляж; Зеленодольск ий, Залив р. Волга, район паромной переправы; Зеленодольский, залив р. Волга, возле СНТ «Щурячий»; Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»; Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»; Зеленодольский, залив р. Волга в районе «Эфировского пляжа»; Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское Море»; Рыбно-Слободской, пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама; Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга; Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка; Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга; Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга; Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга; Муслюмовский, р. Ик.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Запланировано открытие:

Мензелинский, р. Мензеля, правый берег (15.06); Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (15.06); Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма (15.06); Чистопольский, н.п. Каргали, водоем (16.06); Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки (01.07); Высокогорский, с. Шапши, пруд.

На территории баз отдыха, санаториев:

Бугульминский, пляж б/о «Нептун»; Бугульминский, пляж б/о «Чайка»; Бугульминский, пляж б/о «Дружба»; Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»; Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»; Елабужский, пляж санатория «Радуга»; Лаишевский, пляж б/о «Бережок»; Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка». Чистопольский, МУП «Молодежный центр», пляж ЗОЛ «Солнышко»;

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На территории Детских оздоровительных лагерей из трех пляжей открыт один:

Чистопольский, МУП «Молодежный центр», пляж ЗОЛ «Солнышко».

Запланировано открытие:

Чистопольский, пляж лечебного комплекса «Раздолье» (16.06);

Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия» (19.06).

На территории студенческих лагерей из двух пляжей открыт один:

Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».

Запланировано открытие:

Лаишевский, база отдыха СОЛ «Икар».

В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко