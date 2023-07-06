В Татарстане второй день подряд ожидается до +34 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане второй день подряд прогнозируется потепление до +34 градусов. До такой отметки воздух может прогреться в пятницу, 7 июля.

В ночь на 7 июля Гидрометцентр Татарстана прогнозирует от +14 до +19 градусов. Днем температуры воздуха будут находиться в пределах +29... +34°С, а в столице республики прогнозируется от +30 до +32°С.

В целом в пятницу в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики также прогнозируют ветер переменных направлений порывами 3—8 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, до +34 градусов в Татарстане ожидается и сегодня, 6 июля. В Казани прогнозируется от +30 до +32°С.

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Татьяна Демина