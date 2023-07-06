Новости общества

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

06:30, 06.07.2023
Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 6 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +30—32 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +29 до +34 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане установилась сухая и жаркая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также