Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

В четверг, 6 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +30—32 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +29 до +34 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане установилась сухая и жаркая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

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Татьяна Демина