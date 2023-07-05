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В Татарстане в четверг потеплеет до +34 градусов

13:33, 05.07.2023
В Татарстане в четверг потеплеет до +34 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в четверг, 6 июля, ожидается потепление до +29... +34 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В ночь на четверг в Татарстане прогнозируется от +16 до +21°С. В низких местах температуры могут опускаться до +11 градусов.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Прогнозируется также западный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 4—9 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сухая и жаркая погода в Татарстане установилась на этой неделе. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

Из-за засухи в Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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