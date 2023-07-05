В Татарстане в четверг потеплеет до +34 градусов
В Татарстане в четверг, 6 июля, ожидается потепление до +29... +34 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
В ночь на четверг в Татарстане прогнозируется от +16 до +21°С. В низких местах температуры могут опускаться до +11 градусов.
Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Прогнозируется также западный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 4—9 м/с.
Сухая и жаркая погода в Татарстане установилась на этой неделе. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.
Из-за засухи в Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым