В Татарстане сократился объем транспортных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за январь — май 2023 года объем транспортных услуг, оказанных населению, составил 21,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 1,1%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Доля транспортных услуг в общем объеме платных услуг, оказанных татарстанцам за пять месяцев, составила 16,2%. Для сравнения, на коммунальные услуги пришлась четверть (25,3%), а на бытовые — 14,8%.

Непосредственно в мае объем транспортных услуг в Татарстане составил 5,67 млрд рублей. Это на 8,3% меньше, чем в конце весны 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2023 года объем платных услуг населению в Татарстане составил 167,788 млрд рублей. По сравнению с январем — маем 2022 года он вырос на 5,8%.



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Татьяна Демина