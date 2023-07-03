Объем платных услуг в Татарстане достиг почти 168 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По итогам января — мая 2023 года объем платных услуг населению в Татарстане достиг 167,788 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5,8%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Татарстан по объему платных услуг населению занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа. В топ-3 также вошли Башкирия (134,9 млрд рублей) и Нижегородская область (107,5 млн рублей).

Рост объема платных услуг, оказанных гражданам, зарегистрирован в большинстве регионов ПФО. Исключения — Марий Эл (-5%) и Мордовия (-0,6%).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе объем платных услуг по итогам первых пяти месяцев года составил 921,7 млрд рублей. По сравнению с январем — маем прошлого года он вырос на 3,6%.

Напомним, объем платных услуг населению Татарстана по итогам января — апреля 2023 года составлял 136,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,1%.

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Татьяна Демина