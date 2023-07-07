Жительница Казани отсудила 80 тысяч рублей из заявленных полумиллиона за перелом ноги в парке Урицкого

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дирекция парков и скверов и «Горводзеленхоз» не хотели платить компенсацию

Жительница Казани смогла отсудить у Дирекции парков и скверов, а также у МУП «Горводзеленхоз» почти 80 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Женщина гуляла в парке Урицкого и получила перелом правой большеберцовой кости, поскользнувшись возле сцены.

Инцидент произошел в марте 2021 года, когда пострадавшая прогуливалась по парку вместе со своим ребенком. Как говорится в материалах дела, которое рассматривал Вахитовский суд, упала женщина на пешеходной зоне парка рядом со сценой. При этом дороги были не чищены, не посыпаны ни песком, ни противогололедным реагентом. Местной жительнице потребовалась медицинская помощь, на место была вызвана скорая, которая увезла ее в больницу №12.

В медучреждении выяснилось, что требуется операция. В ногу пострадавшей вставили специальную пластину LCP. Поэтому ей пришлось провести на больничном 4,5 месяца. Врачи поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом правой большеберцовой кости в нижней трети со смещением. После того как женщина провела несколько недель на больничной койке, ее отправили еще и на амбулаторное лечение, которое она должна была проходить под наблюдением травматолога.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как указывается в судебных актах к делу, отвечать за уборку пешеходных дорожек в парке Урицкого должна была Дирекция парков и скверов, которая, в свою очередь, заключила договор с МУП «Горводзеленхоз». С них Екатерина Аверина и потребовала компенсацию за сломанную ногу. Но казанские организации отказались выплачивать ей деньги. Поэтому пострадавшая обратилась в суд. Женщина хотела взыскать с ответчиков компенсацию ущерба, причиненного здоровью, в размере 474 тысячи рублей, за моральный вред — 100 тысяч рублей, за расходы на лекарства — чуть более 10 тысяч рублей и 45 тысяч рублей за оплату услуг представителя.

На заседании «Горводзеленхоз» не согласился с исковыми требованиями, Дирекция парков и скверов вообще не явилась. На заседании также был представитель прокуратуры Казани. Заметим, что, согласно правилам благоустройства Казани, пешеходные тротуары, наземные переходы, лестницы должны быть очищены от снега на всю ширину пешеходной части. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада. Во время интенсивного снегопада пешеходные тротуары, лестницы должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться. А при возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки не должно превышать 4 часов с момента обнаружения скользкости. Кроме этого, в суде было установлено, что между Дирекцией и «Горводзеленхозом» был заключен муниципальный контракт, согласно которому местное предприятие должно заниматься уборкой парков, скверов и так далее. Это же касается и зимней уборки территорий.

Как указывается в материалах дела, МУП «Горводзеленхоз» не смогло предоставить какие-либо доказательства своей невиновности в части уборки дорожек в парке Урицкого. Суд посчитал, что предприятие и должно понести ответственность за неубранные улицы, раз контракт был заключен с ним.

В итоге суд принял решение удовлетворить требования Екатерины Авериной лишь частично. Она должна получить от «Горводзеленхоза» 30 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, 30 тысяч рублей в компенсацию морального вреда, 10 тысяч рублей за услуги представителя, а расходы на лекарства оценили в 6,9 тысячи рублей.

Это не единственный скандал с парками в Казани

Добавим, что это не единственный подобный инцидент, который произошел в казанских парках. В прошлом году 6-летнему мальчику оторвало три пальца на ноге на «поющих» фонтанах в парке Горького. Ребенок играл на площадке, когда случилось ЧП.

В мэрии города были очень удивлены инцидентом, в исполкоме заявили тогда, что не понимают, как это произошло. По словам властей, пролить свет на происшествие не помогли даже камеры, а родители якобы тоже не смогли заметить деталей случившегося. В исполкоме пообещали помочь ребенку в лечении, а также поддержать родителей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чуть позже стало известно, что казанским хирургам удалось пришить мальчику два из трех оторванных пальцев. А Следственный комитет Татарстана даже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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Артур Казанцев