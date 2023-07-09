Реальная зарплата в Татарстане выросла на 9%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В январе — апреле 2023 года реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Татарстане выросла на 9% по отношению к аналогичном периоду прошлого года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Татарстана, по сравнению с январем — апрелем 2022 года, выросла на 15,6%. По итогам первых четырех месяцев этого года она составила 56 144 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, в I квартале 2023 года реальная зарплата работников в Татарстане выросла на 6,9%, по сравнению с январем — мартом прошлого года. Она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуг.



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Татьяна Демина