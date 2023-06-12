Реальная зарплата в Татарстане выросла на 6,9%
В I квартале 2023 года реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Татарстане выросла на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил Татарстанстат.
Реальная зарплата, напомним, рассчитывается с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги.
Среднемесячная зарплата в Татарстане, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — марте 2023 года составила 55 176 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 15,3%.
Напомним, за последние 5 лет реальные зарплаты в России увеличились на 22,1%. Рост ожидается и в дальнейшем. Этому, как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, поспособствуют меры, запланированные к реализации в 2023 году.
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