Владимир Путин обратился к участникам проходящей в Татарстане выставки «Всероссийский день поля»

Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и участникам выставки «Всероссийский день поля» и десятого, юбилейного открытого чемпионата России по пахоте. Мероприятия проходят в Татарстане.

Публикуем полный текст обращения:

Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Республике Татарстан на выставке «Всероссийский день поля» и десятом, юбилейном Открытом чемпионате России по пахоте.

На протяжении многих лет ваша масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. Её насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК.

И конечно, отмечу, что одним из центральных, ярких событий выставки станет Открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Эти традиционные соревнования по праву пользуются заинтересованным вниманием не только специалистов, но и многочисленных гостей.

Уверен, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной, целеустремлённой молодёжи.

Желаю вам всего самого доброго.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всероссийский день поля пройдет в Татарстане 6-9 июля. Участие в выставке примет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Под его председательством пройдет пленарное заседание.

В выставке, как сообщил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, примут участие более 250 компаний. На площадке представят свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники. Запланировано более 25 деловых мероприятий.

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Айрат Назипов