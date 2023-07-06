В Ульяновске возбудили уголовное дело на осквернившего Коран египтянина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Ульяновске возбудили уголовное дело на иностранца, который осквернил Коран. 28-летней мужчина подозревается по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в СУ СК России по Ульяновской области.

— Подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих — растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовал в публичном доступе в сети Интернет, — рассказали в Следкоме.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следователи будут настаивать на его аресте.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О задержании иностранца «Реальное время» писало сегодня утром. По данным Ассамблеи народов России, преступление мог совершить Сайд Абу Мустафа — египтянин, ныне проживающий в Ульяновске. Губернатор региона выразил уверенность, что «действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку».

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Айрат Назипов