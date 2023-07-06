В Казани завершается строительство школы на улице Рауиса Гареева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на улице Рауиса Гареева на строительной площадке новой трехэтажной школы на 1 501 место рабочие завершили все внутренние и наружные работы. Им осталось благоустроить территорию и установить ограждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

В классы уже завезли парты и стулья, кабинеты физики, химии, биологии, информатики оснастили оборудованием, а два спортивных зала — спортивным инвентарем. Библиотека получила учебную литературу, книги для детей и подростков. Помимо спортивных залов в новой школе имеются два бассейна, актовый зал на 680 мест и столовая на 750 посадочных мест.

В новом учебном году в учреждении планируют открыть профильные медицинские, инженерные и экологические классы. Сама школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Казани продолжается строительство школ на улице Курынова, в жилом районе «Салават купере» (1 501 место) и на улице Нигматуллина (1 224 места). К новому учебному году в столице Татарстана отремонтируют 17 школ и 21 столовую, которые будут работать в формате школьного ресторана.

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Айрат Назипов