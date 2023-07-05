В Казани ряд маршрутов общественного транспорта изменят из-за ралли «Шелковый путь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на сутки ограничат движение по ряду улиц в связи со стартом международного ралли «Шелковый путь».



С 23.00 сегодня и до 23.00 6 июля закроют проезд на площади Тысячелетия, улицах Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия), Лево- и Право-Булачной до ул. Чернышевского. Вместе с тем временно изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта.

В сторону центра автобусы №6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы съезжают на Кремлевскую набережную, проедут через улицы Саид-Галеева, Ташаяк, Московскую, Чернышевского, Лево-Булачную и далее по маршруту. Будет пропущена остановка «Центральный стадион».

В направлении Кремлевской дамбы автобусы №15, 29, 75 поедут через улицы Право-Булачную, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту без остановок «Педагогический институт», «Ул. Чернышевского», «Центральный стадион».

В сторону центра автобусы №35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы съезжают на Кремлевскую набережную, поедут через улицы Саид-Галеева, Ташаяк, Московскую и далее по маршруту. Остановка «Центральный стадион» будет пропущена.

В направлении Кремлевской дамбы автобусы №6, 35, 37, 47 проследуют через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту без остановок «Колхозный рынок», «Ул. Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион».

В сторону центра автобус №74 с Кремлевской дамбы съедет на Кремлевскую набережную и поедет через улицу Саид-Галеева и далее по маршруту. Остановку «Центральный стадион» пропустит.

В направлении Дворца водных видов спорта автобус №74 поедет через ж/д вокзал по Кировской дамбе и улицам Большой Крыловке, Вахитова, Чистопольской и далее по маршруту, минуя остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет».

Движение троллейбуса №2 временно закроют.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четверг, 6 июля, в Казани стартует международное ралли «Шелковый путь», маршрут которого пролегает через территории 13 регионов России. Общая дистанция — 5,2 тысячи километров. Завершится гонка в Москве 15 июля. Специально перед этим ралли спортивная редакция «Реального времени» напоминает о том, как стартовали советские автоспортсмены, а на самом престижном ралли «Париж — Дакар» выступали советские автомашины «Лада-Нива».

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Маргарита Головатенко