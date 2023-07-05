Василий Токранов ушел из казанского «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Защитник казанского «Ак Барса» Василий Токранов покидает команду. Как сообщает пресс-служба команды, он отправляется в «Северсталь».

— Мы взамен получаем денежную компенсацию. Благодарим Васю за игру и желаем удачи в дальнейшем, — говорится в сообщении.

Токранов родился 2 августа 1989 года в Альметьевске. Был воспитанником школы «Нефтяника». Дебютировал за «Ак Барс» в сезоне-2007/08, выступал в составе казанской команды до 2018 года, затем перешел в СКА, где выступал на протяжении четырех лет. В мае прошлого года хоккеист вернулся в Казань.

Сейчас на просмотре в казанском «Ак Барсе» находится нападающий Максим Марушев. Он проведет вместе с клубом предсезонные сборы. С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов