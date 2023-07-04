На просмотре в казанском «Ак Барсе» находится бывший игрок клуба АХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нападающий Максим Марушев находится на просмотре в казанском «Ак Барсе». Он проведет вместе с клубом предсезонные сборы, сообщает пресс-служба команды.

С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.

24-летний хоккеист с ранних лет находился в системе казанской команды. Он отыграл 87 матчей за «Ирбис», в которых набрал 34 (15+19) очка. За «Барс» нападающий провел 155 игр и набрал 97 (51+46) очков. В составе «Ак Барса» форвард сыграл 14 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб занял второе место.

В первом матче нового сезона казанский клуб на выезде сыграет с ЦСКА 1 сентября. Через три дня «барсы» на своем льду примут челябинский «Трактор».

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Айрат Назипов