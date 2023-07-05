В предстоящие выходные около 500 домов Вахитовского района Казани останутся без воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В эти выходные ряд домов Вахитовского района Казани временно останутся без водоснабжения. Причиной тому стала плановая замена запорных арматур, которые были установлены более полувека назад. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Воды не будет в период с 12.00 субботы до 19.00 воскресенья. Также ожидается понижение давления воды в части Советского района — вдоль улицы Гвардейской. Всего под отключение попадут 492 многоквартирных дома, несколько детских садов, школ, вузов, а также медицинских учреждений и административных зданий.

Как пояснили в МУП «Водоканал», для ремонта специально были выбраны выходные дни, так как многие жители уезжают за город, а школы и вузы не работают. Там же уточнили, что на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта заменят четыре запорные арматуры. Для этого будут задействованы 70 рабочих и 40 единиц специальной техники.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, некоторые дома казанского жилого массива Дербышки также оставались без воды до сегодняшнего утра. Ее отключали из-за проведения работ по улучшению системы водоснабжения с 09.00 4 июля до 05.00 5 июля по следующим адресам:

ул. Главная, дома: №65/18, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 69а, корп. 1;

ул. Липатова, дома: №19, 21, 23, 23а, 25а, 25б, 19а, 23г, 25, 25, корп. 2;

ул. Парковая, дома: №2, 4, 6.2;

ул. Халезова, дома: №18/65, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 27, 27а, 17а, 18/1; 20а, 24, 24, корп. 1, 24, корп. 2, 24б, 26, 26б, в, 26, корп. 2, 3, 4; 30, 32а.

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Максим Кокунин