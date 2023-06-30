В казанском поселке Дербышки на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Некоторые дома казанского поселка Дербышки временно останутся без воды. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением работ по улучшению системы водоснабжения.

Воду отключат с 9:00 4 июля до 5:00 5 июля по следующим адресам:

ул. Главная, дома: №65/18, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 69а, корп. 1;

ул. Липатова, дома: №19, 21, 23, 23а, 25а, 25б, 19а, 23г, 25, 25, корп. 2;

ул. Парковая, дома: №2, 4, 6.2;

ул. Халезова, дома: №18/65, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 27, 27а, 17а, 18/1; 20а, 24, 24, корп. 1, 24, корп. 2, 24б, 26, 26б, в, 26, корп. 2, 3, 4; 30, 32а.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам от жителей, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.

Напомним, с 12:00 8 июля по 19:00 9 июля в ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани отключат воду. Полный список адресов — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов