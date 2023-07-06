«Татавтодор» до конца 2024 года потратит 9 млн рублей на закупку световых сигналов для техники

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» закупит световые сигналы для дорожно-строительных машин и автотранспортных средств на 9 млн рублей. Договор на их поставку будет действовать до конца 2024 года, а осуществляться он будет по заявкам заказчика.

Доставлять весь необходимый товар будут на производственные базы «Татавтодора» в различных районах Татарстана. Всего в списке 11 объектов, в числе которых Аксубаевский, Апастовский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Высокогорский и Нижнекамский филиалы.

В перечень необходимой продукции войдут шесть видов световых панелей, шесть типов маяков, а также узлы крепления, зацепы и проблесковые маячки. Согласно требованиям заказчика, поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными и отвечающими требованиям завода-изготовителя.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале этого месяца сообщалось, что «Татавтодор» закупит материалы для нанесения дорожной разметки на 225 млн рублей. Поставка будет осуществляться на две базы организации, расположенные на территории Татарстана, до 31 декабря 2025 года.

В перечень поставляемых материалов войдут:

белая, желтая и черная краски;

белый и желтый холодный пластик

световозвращающие микростеклошарики;

белый и желтый термопластик;

растворитель.

Доставить перечисленную продукцию необходимо на базу в поселке ж/д разъезда Киндери Высокогорского района, а также в село Усады Лаишевского района. В дальнейшем все эти материалы будут использоваться для нанесения дорожной разметки (сплошные линии, границы полос, «зебры» и др.).



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Максим Кокунин