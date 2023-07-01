«Татавтодор» потратит 255 млн рублей на закупку материалов для дорожной разметки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» закупит материалы для нанесения дорожной разметки на 225 млн рублей. Поставка будет осуществляться сразу на две базы организации, расположенные на территории Татарстана. Осуществлять ее необходимо до 31 декабря 2025 года.

В перечень поставляемых материалов войдут:

белая, желтая и черная краски;

белый и желтый холодный пластик

световозвращающие микростеклошарики;

белый и желтый термопластик;

растворитель.

Доставить данную продукцию необходимо на базу в поселке ж/д разъезда Киндери Высокогорского района, а также в село Усады Лаишевского района. В дальнейшем все эти материалы будут использоваться для нанесения дорожной разметки (сплошные линии, границы полос, «зебры» и др.).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в марте сообщалось, что ГКУ «Главтатдортранс» потратит на нанесение разметки для улично-дорожной сети Казани 395 миллионов рублей. Общая площадь работ должна была составить чуть более 20,7 тысячи квадратных метров, а их протяженность — 2 тысячи километров. Завершить их планируется уже к 11 сентября текущего года. Однако несмотря на все эти планы, по данным «Народного контроля», с осени 2022-го в столице Татарстана по-прежнему оставались нерешенными несколько заявок на нанесение разметки в различных частях города. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин