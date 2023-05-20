За три месяца в Татарстане поженились 3,8 тысячи пар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года зарегистрировали 3 834 брака. Это на 176 браков, или на 4,4%, меньше, чем за первые три месяца прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Сокращение числа новых зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2023 года зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключения — Марий Эл (+9,4%, 526 свадеб), Кировская область (+1,7%, 1 110 союзов) и Пензенская область (+1%, 1 112 браков).

В целом в Приволжском федеральном округе за три месяца 2023 года зарегистрировали 26 720 браков. Это на 985 браков, или на 3,6%, меньше, чем за первый квартал прошлого года, следует из данных Росстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 607 браков — на 9,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Развелись за этот период 1 368 пар, что на 8,3% больше, чем в начале весны 2022-го.

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Татьяна Демина