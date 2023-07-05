На ремонт перекрестка вблизи мечети «Ярдэм» в Казани потратят 335 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Порядка 335 млн выделят в Казани на ремонт перекрестка улиц Серова и Кулахметова и ливневой канализации вблизи мечети «Ярдэм» в Московском районе города. Источником финансирования выступает республиканский бюджет, выяснило «Реальное время».

Протяженность ливневой канализации — 0,619 км. Подрядчику необходимо разобрать асфальт, заняться подгрунтовочными работами, благоустройством и так далее.

Также исполнителю нужно провести капремонт перекрестка улиц Серова и Кулахметова. На объекте хотят установить светофоры. Все работы нужно завершить до 24 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале на улице Яшляр в Казани восстановили сети ливневой канализации. На этой территории несколько лет назад проваливалась дорога. Участок представлял угрозу для соседних зданий и машин, поэтому его пришлось закрывать.



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Айрат Назипов