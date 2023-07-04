В Татарстане возбудили дело после смертельного падения монтажника из люльки автокрана

В Татарстане возбудили уголовное дело после падения монтажника из люльки автокрана в Елабуге, предположительно, с высоты восьмого этажа, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Все случилось 4 июля после обеда на объекте жилого комплекса по улице Норд Драйв. 35-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности, дадут правовую оценку.

По факту гибели рабочего проверку организовала и прокуратура Елабуги. Надзорное ведомство с участием специалистов проверит соблюдение требований охраны труда и при наличии оснований примет меры реагирования. Ведомство взяло дело на контроль, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае в Буинском районе Татарстана возбудили уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) из-за гибели рабочего. В результате трагедии погиб 60-летний механизатор.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко