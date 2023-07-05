Чаще всего россияне ассоциируют детей с радостью и счастьем

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Чаще всего россияне ассоциируют детей с радостью и счастьем — этим поделились по 14% и 10% опрошенных соответственно, сообщает «Газета.Ru».

Еще 8% респондентов сказали, что дети ассоциируются у них с «цветами жизни». Для 7% россиян дети — это ответственность, а любовь и шум назвали по 5%. С будущим и семьей детей ассоциируют по 4%, со смехом и заботой — по 3%.

По 2% респондента сообщили, что дети — это проблемы, школа, детский сад и маленькие люди. Еще для 2% дети — это их собственный ребенок. Только 3% респондентов не имеют с этим словом никаких ассоциаций.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей, который будет регулировать реализацию комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам.

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Елизавета Пуншева